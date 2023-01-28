Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на чемпионате Европы
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Вебьорн Сёрум стал чемпионом Европы по биатлону, выиграв гонку преследования.
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Вебьорн Сёрум стал чемпионом Европы по биатлону, выиграв гонку преследования.
Весь пьедестал заняли норвежцы. Сёрум преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 37,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Эрленн Бьентегор (отставание — 28,1 секунды; 2 промаха), третье — Эндре Стрёмсхейм (+1.03,7; 3).
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.