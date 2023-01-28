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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы заняли весь пьедестал в гонке преследования на чемпионате Европы

МОСКВА, 28 янв — РИА Новости. Норвежский биатлонист Вебьорн Сёрум стал чемпионом Европы по биатлону, выиграв гонку преследования.

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Источник: РИА "Новости"

Весь пьедестал заняли норвежцы. Сёрум преодолел дистанцию 12,5 км за 34 минуты 37,5 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял Эрленн Бьентегор (отставание — 28,1 секунды; 2 промаха), третье — Эндре Стрёмсхейм (+1.03,7; 3).

Чемпионат Европы проходит в швейцарском Ленцерхайде и завершится 29 января смешанными эстафетами.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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