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13:24 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов выиграл масс-старт на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону

МИНСК, 29 янв — РИА Новости. Российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем масс-старта на пятом этапе Кубка Содружества, который прошел в белорусском центре олимпийской подготовки «Раубичи».

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Источник: РИА "Новости"

Латыпов преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 59,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял россиянин Даниил Серохвостов (отставание — 29,6 с; 3 промаха). На третьей позиции расположился белорус Антон Смольский (+29,8 с; 2 промаха).

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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