Латыпов выиграл масс-старт на пятом этапе Кубка Содружества по биатлону

Латыпов преодолел дистанцию 15 км за 33 минуты 59,6 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял россиянин Даниил Серохвостов (отставание — 29,6 с; 3 промаха). На третьей позиции расположился белорус Антон Смольский (+29,8 с; 2 промаха).

Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах с участием спортсменов из России и Белоруссии завершится 29 января.