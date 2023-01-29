Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы

Норвежцы преодолели дистанцию за 34 минуты 34,7 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняли швейцарцы Эми Басерга и Никлас Хартвег (отставание 16,6 секунды, 9 доппатронов), третьими стали французы Пола Боте и Эмильен Клод (+21,0; 7).

Выступающие за сборную Молдавии Алина Стремоус и Михаил Усов показали четвертый результат (+22,5; 6). Они ранее имели российское спортивное гражданство.