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18:25 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная Норвегии выиграла одиночную смешанную эстафету на чемпионате Европы

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Норвежцы Юни Арнеклейв и Эндре Стремсхайм стали победителями одиночной смешанной эстафеты (сингл-микст) на чемпионате Европы по биатлону, который завершился в швейцарском Ленцерхайде.

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Источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы преодолели дистанцию за 34 минуты 34,7 секунды, использовав девять дополнительных патронов. Второе место заняли швейцарцы Эми Басерга и Никлас Хартвег (отставание 16,6 секунды, 9 доппатронов), третьими стали французы Пола Боте и Эмильен Клод (+21,0; 7).

Выступающие за сборную Молдавии Алина Стремоус и Михаил Усов показали четвертый результат (+22,5; 6). Они ранее имели российское спортивное гражданство.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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