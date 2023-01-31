Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
Фоторепортажи
27Король умер: не стало великого Пеле
30«Красная машина» Загитовой выиграла Кубок Первого канала
31 января, источник: Чемпионат.com

Динара Алимбекова-Смольская: Не согласилась бы ехать под нейтральным флагом

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о возможном допуске к международным соревнованиям под нейтральным флагом.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

"Я с самого начала говорила, ещё когда даже наши олимпийские комитеты встречались и задавали мне такой вопрос, что, конечно же, получается, что мы в неравных условиях. И это, наверное, уже не те принципы спорта, которые должны быть.

Но я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. И если мы едем соревноваться, то мы едем соревноваться как все остальные. С полной командой, а не чтобы только спортсмены либо без руководства. В общем, чтобы мы соревновались всей командой и под своим флагом.

Против ли я того, чтобы выступать под нейтральным флагом? На самом деле это такой очень сложный вопрос. Но, наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом«, — сказала Алимбекова-Смольская в программе “СпортКадр” на канале “Беларусь 5”.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь