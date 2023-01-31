Динара Алимбекова-Смольская: Не согласилась бы ехать под нейтральным флагом
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о возможном допуске к международным соревнованиям под нейтральным флагом.
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская высказалась о возможном допуске к международным соревнованиям под нейтральным флагом.
"Я с самого начала говорила, ещё когда даже наши олимпийские комитеты встречались и задавали мне такой вопрос, что, конечно же, получается, что мы в неравных условиях. И это, наверное, уже не те принципы спорта, которые должны быть.
Но я за то, чтобы мы все выступали в равных условиях. И если мы едем соревноваться, то мы едем соревноваться как все остальные. С полной командой, а не чтобы только спортсмены либо без руководства. В общем, чтобы мы соревновались всей командой и под своим флагом.
Против ли я того, чтобы выступать под нейтральным флагом? На самом деле это такой очень сложный вопрос. Но, наверное, сейчас я бы не согласилась ехать под нейтральным флагом«, — сказала Алимбекова-Смольская в программе “СпортКадр” на канале “Беларусь 5”.