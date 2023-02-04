Биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой
Призер Олимпийских игр биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой.
Призер Олимпийских игр биатлонистка сборной России Ульяна Нигматуллина стала мамой.
«Ульяна стала мамой! Дочка! Ура!» — сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
В ноябре 2022 года спортсменка сообщила, что пропустит сезон-2022/2023 по причине беременности.
Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года, которые прошли в Пекине (Китай), Нигматуллина завоевала сразу две медали. В женской эстафете она завоевала серебро, а в смешанной эстафете — бронзу.