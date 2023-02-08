Йоханнес Бе готов стать властелином Оберхофа. Кто ему может помешать?

В немецком Оберхофе 8 февраля стартует чемпионат мира по биатлону. Открывает программу соревнований смешанная эстафета. Эту гонку ставят первой в расписание главного старта уже более 10 лет. Да и в целом программа у турнира сложившаяся, традиционная. Необычным этот чемпионат будет по другой причине — впервые в истории он пройдет без участия российских спортсменов. Рассказываем, что еще нужно знать о главном старте биатлонного сезона.

Противный Оберхоф

Оберхоф — Мекка зимнего спорта. Здесь есть трамплины для прыжков на лыжах, санно-бобслейная трасса, принимавшая несколько чемпионатов мира, лыжный стадион. Мировой биатлон обосновался тут довольно давно. Этапы Кубка мира проходят в Оберхофе с 1984 года. Однако за все это время чемпионат мира гостил здесь лишь однажды в 2004-м. Главный старт должен был пройти тут еще в 2016-м. Однако организаторы прикинули, что могут не справиться с теплой зимой, поэтому ЧМ тогда было решено отдать норвежскому Холменколлену.

Вообще Оберхоф славится своей погодой. При этом вряд ли кто-нибудь из биатлонистов, назовет его любимым этапом. За день условия могут кардинально поменяться несколько раз. Часто зимой здесь дожди, даже ливни. Прибавьте к этому сильный порывистый ветер и представьте, каково спортсменам закрывать мишени на рубежах. Тренер норвежской сборной Зигфрид Мазе считает, что именно в этом месте проявляются настоящие чемпионы, ведь здесь для победы нужно показать все свои лучшие биатлонные качества.

В 2004-м Оберхоф не стал для нас счастливым. Тогда российские спортсмены завоевали на чемпионате мира шесть медалей: золото Ольги Медведцевой (тогда она выступала под фамилией Пылева) в индивидуальной гонке, серебряные награды Альбины Ахатовой в той индивидуалке, Анны Богалий в спринте и женской команды в эстафете, бронза Сергея Коновалова в масс-старте и Богалий в гонке преследования. Все это привело к четвертому месту в медальном зачете, что по тем временам нельзя было назвать успехом.

Но были и триумфальные моменты. В 2013-м гениально провел этап Кубка мира в Оберхофе Дмитрий Малышко. Тогда биатлонист выиграл три гонки из трех: спринт, пасьют и помог команде в эстафете. Не без участия Малышко был оформлен золотой эстафетный дубль в 2019-м. Под непрекращающимся дождем сначала победу в Оберхофе одержали наши девушки, а через несколько часов на первой строчке пьедестала уже стояли российские мужчины. Часто хорошо себя проявлял в этом месте Александр Логинов. Из Оберхофа он привез две личные и две командные золотые медали. В прошлом году Логинов праздновал победу в спринте.

К сожалению, сейчас российские спортсмены не смогут проверить свои силы в Оберхофе. Наши биатлонисты, как и представители многих других видов спорта, отстранены от международных соревнований с марта прошлого года.

Неудержимый Бе

Одна из главных интриг ЧМ-2023: сможет ли Йоханнес Бе выиграть четыре личные гонки из четырех? А может вообще семь из семи, включая эстафеты?

В нынешнем сезоне норвежец на голову выше всех остальных. Он выиграл 11 личных гонок из 14 и сейчас уверенно лидирует в тотале Кубка мира. Это лидерство он никак не сможет потерять в Оберхофе, даже если вообще не выйдет на старт. Дело в том, что с этого сезона результаты на чемпионате мира не идут в зачет Кубка мира. Это снимает с Йоханнеса определенный груз, однако у Бе все равно есть страхи по поводу главного старта.

«Было бы большим разочарованием выиграть 10 гонок в сезоне и не взять золото на чемпионате мира. Меня радует, что на чемпионате мира не нужно будет бороться за очки Кубка мира. Раньше можно было потерять и золото ЧМ, и очки, а теперь только золото», — цитирует младшего Бе TV2.

Главными конкурентами Йоханнес считает всех норвежцев, француза Эмельена Жакелена и шведа Мартину Пансилуому. Но наиболее опасным для него выглядит даже не Стурла Лагрейд, который на данный момент идет вторым в общем зачете, а сам Оберхоф со своей непредсказуемой погодой. Да, в спринте младший Бе способен побеждать и с промахами, но в гонках с четырьмя рубежами лучше стрелять точно. В Оберхофе у Йоханнеса с этим бывают проблемы. В прошлом сезоне он вообще провалил обе личные гонки на немецком этапе — 28-е место в спринте и 21-е в пасьюте.

Есть шансы остановить Бе и у корейца российского происхождения Тимофея Лапшина. 35-летний биатлонист из Красноярска пока не добирался этой зимой до медалей, но показывает периодами очень хорошие результаты. В декабре он впервые за долгое время попал «в цветы» — в спринте на этапе в Анси Тимофей стал пятым.

На Кубке мира сейчас выступают несколько бывших российских биатлонистов. Но очки в текущем сезоне помимо Лапшина набирали лишь двое — Дмитрий Шамаев из сборной Румынии и Екатерина Аввакумова из команды Южной Кореи.

Конкуренция у женщин

У девушек нет одного ярко выраженного фаворита чемпионата мира. Сейчас в тотале Кубка мира лидирует француженка Жулия Симон. Но конкуренток у нее достаточно. В первую очередь это итальянки Лиза Витоцци и Доротея Вирер, которые прекрасно умеют работать на рубежах, а в Оберхофе это важно. Также способны бороться за золото шведки Ханна и Эльвира Оберг.

Многого ждут от бывшей лыжницы Анамарии Лампич. Она показывает превосходный ход, однако над точностью стрельбы ей еще предстоит много работы. Чтобы увидеть ее на пьедестале, Оберхоф должен перестать быть классическим Оберхофом. Солнечная и безветренная погода зимой здесь тоже бывает, но очень редко.

Местные болельщики будут гнать вперед другую бывшую лыжницу — Дениз Херманн-Вик. Со стрельбой у нее заметно лучше, чем у Лампич. Но в этом компоненте немка по-прежнему нестабильна. В прошлом сезоне на этапе в Оберхофе она показала невыразительные результаты — 26-е место в спринте и 41-е в пасьюте.

Если говорить про фаворитов первой гонки — смешанной эстафеты, то здесь на золото несколько претендентов. Во-первых, норвежцы. Да, они не так сильны в этом сезоне в женских соревнованиях, но закрывать эстафету в Оберхофе предстоит мужчинам, где у скандинавов полный порядок. Во-вторых, мощный и ровный состав имеют французы. Именно их команда выиграла смешанную эстафету на этапе в Поклюке этой зимой. Также с первой строчки их могут подвинуть сборные Швеции, Италии и Германии. Победа остальных команд в гонке — открытии чемпионата мира будет неожиданностью. Но это Оберхоф. Здесь сюрпризы — обычное дело.

Расписание чемпионата мира

8 февраля

16.45 Смешанная эстафета

10 февраля

16.30 Женщины. Спринт

11 февраля

16.30 Мужчины. Спринт

12 февраля

15.25 Женщины. Гонка преследования

17.30 Мужчины. Гонка преследования

14 февраля

16.30 Мужчины. Индивидуальная гонка

15 февраля

16.30 Женщины. Индивидуальная гонка

16 февраля

17.10 Сингл-микст

18 февраля

13.45 Мужчины. Эстафета

17.00 Женщины. Эстафета

19 февраля

14.30 Мужчины. Масс-старт

17.15 Женщины. Масс-старт