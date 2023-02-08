Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Оберхофе

Норвежская команда, в составе которой выступили Ингрид Тандревольд, Марте Рёйселанн, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё, прошла дистанцию за 1 час 4 минуты 41,9 секунды, использовав 9 дополнительных патронов и зайдя на 1 штрафной круг. Второе место заняли итальянцы Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона и Томмазо Джакомель (отставание — 11,6 секунды; 0 штрафных кругов и 6 доппатронов), третьими стали французы Жюлья Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе (55,9; 0+9).