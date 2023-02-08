Норвежские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на ЧМ в Оберхофе
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты, первой гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе.
МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Сборная Норвегии стала победителем смешанной эстафеты, первой гонки на чемпионате мира по биатлону в немецком Оберхофе.
Норвежская команда, в составе которой выступили Ингрид Тандревольд, Марте Рёйселанн, Стурла Легрейд и Йоханнес Бё, прошла дистанцию за 1 час 4 минуты 41,9 секунды, использовав 9 дополнительных патронов и зайдя на 1 штрафной круг. Второе место заняли итальянцы Лиза Виттоцци, Доротея Вирер, Дидье Биона и Томмазо Джакомель (отставание — 11,6 секунды; 0 штрафных кругов и 6 доппатронов), третьими стали французы Жюлья Симон, Анаис Шевалье-Буше, Эмильен Жаклен и Кентен Фийон-Майе (55,9; 0+9).
Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.