Польская таможня отобрала винтовки у женской сборной Украины по биатлону

Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Елена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода не смогли провести тренировку и не успели на старт гонки, поскольку вопрос с возвращением оружия решился только поздно вечером 8 февраля.

Тренеры юниорской сборной Украины находились на границе и тоже не успели к месту проведения соревнований. Оказалось, что в министерстве не успели сделать разрешение на транспортировку винтовок. У тренеров на руках были только фотографии необходимого документа, которые польская таможня не приняла.