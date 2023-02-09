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18:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Польская таможня отобрала винтовки у женской сборной Украины по биатлону

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Женская сборная Украины по биатлону пропустила спринтерскую гонку на этапе юниорского Кубка IBU в Эстонии после изъятия винтовок польской таможней на границе двух стран, сообщает сайт Федерации биатлона Украины.

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Источник: Спорт РИА Новости

Валерия Шейгас, Юлия Городна, Дарина Чалик, Елена Городна, Ксения Приходько, Мария Голоборода не смогли провести тренировку и не успели на старт гонки, поскольку вопрос с возвращением оружия решился только поздно вечером 8 февраля.

Тренеры юниорской сборной Украины находились на границе и тоже не успели к месту проведения соревнований. Оказалось, что в министерстве не успели сделать разрешение на транспортировку винтовок. У тренеров на руках были только фотографии необходимого документа, которые польская таможня не приняла.

Вышеуказанные шесть биатлонисток и Анастасия Меркушина примут участие в предстоящем чемпионате Европы среди юниоров, который пройдет в Латвии в период с 13 по 19 февраля.

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