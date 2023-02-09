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19:45 (мск), источник: Чемпионат.com

В сборной Норвегии выявлен коронавирус. Команду могут снять с чемпионата мира?

О болезни в скандинавской сборной стало известно после её победы в смешанной эстафете.

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Источник: РИА "Новости"

Празднование сборной Норвегии победы в смешанной эстафете сразу после финиша гонки было омрачено крайне неприятной новостью. Оказалось, что в скандинавской команде был выявлен коронавирус, из-за чего один из биатлонистов был отправлен домой. Что же теперь будет с командой?

Неожиданный коронавирус

О положительном тесте одного из спортсменов норвежцы сообщили лишь накануне вечером во время празднования командой золота в «смешанке». Хотя о ковиде в команде скандинавы знали давно. Коронавирус был выявлен у 23-летнего Филипа Фьельда Андерсена, 7 февраля приехавшего на ЧМ в статусе запасного. В тот же день вечером несчастного спортсмена отправили домой.

«Филип Фьельд Андерсен сдал положительный анализ на коронавирус, поэтому во вторник вечером его отправили домой в Норвегию. Это, конечно, очень грустно, и мы бы хотели, чтобы Филип был в составе команды во время чемпионата. Но из соображений безопасности остальной группы спортсменов было лучше отправить его домой», — заявил в пресс-релизе врач национальной команды Аасне Фенне Хоксруд.

Сейчас норвежцы не планируют никого вызывать на замену Андерсену. По мнению менеджера сборной Пера Арне Ботнана, это будет не слишком безопасно.

«Мы пришли к выводу, что сейчас безопаснее не пополнять ряды сборной», — пояснил специалист.

«Вероятность, что он заразил других, мала»

Если в команде коронавирус был выявлен ещё до смешанной эстафеты, разве могли норвежцы стартовать в гонке? Ответ — да, могли. Дело в том, что ЧМ в Оберхофе — первый с начала пандемии, где нет антиковидных ограничений. Ни болельщики, ни спортсмены, ни представители команд, ни даже пресса уже не должны носить маски, не говоря уже о каких-либо других правилах безопасности. Так что снимать с турнира сборную Норвегии никто не будет. Кроме того, норвежцы даже не обязаны были отправлять заражённого Андерсена домой. То, что случилось, — исключительно их инициатива.

В смешанной эстафете норвежский квартет мог участвовать ещё и потому, что вся сборная после положительного теста Филипа была проверена на наличие вирусного заболевания. Биатлонистов протестировали во вторник и дополнительно в среду, новых заболевших не было выявлено. Более того, в сборной никто не переживает, что может заразиться.

"Филипп придерживался правил профилактики инфекций и не был у физиотерапевта в тот день, когда почувствовал себя нехорошо, поэтому вероятность того, что он заразил других, относительно мала, — рассказал VGПер Арне Ботнан. — Все представители сборной сдавали тесты вчера и сегодня, и все результаты отрицательные. У всех наших биатлонистов отдельные комнаты.

Кроме того, у нас довольно строгие меры профилактики инфекций в виде масок в машине, масок в столовой и масок, когда мы находимся на расстоянии ближе одного метра. Мы также используем различные антибактериальные средства. Страха заболеть ни у кого нет, ведь у нас соблюдаются правила безопасности. Поэтому мы достаточно спокойно к этому относимся".

Спортсмены доверяют руководителям сборной и не боятся заражений.

Спокойны и организаторы ЧМ, которые уже сообщили, что никаких особых мер безопасности или ограничений к норвежской команде применяться не будет.

Татьяна Постникова

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