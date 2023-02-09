Текущие события
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Спринт (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Гонка преследования (М)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (Ж)
Биатлон. Кубок мира
2022
Холменколлен (Норвегия)
Масс-старт (М)
Все события
9 февраля, источник: Чемпионат.com

«Это греет моё сердце». Петтер Нортуг высказался о конфликте Йоханнеса Бё с Самуэльссоном

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг признался, что его радует словесная перепалка соотечественника Йоханнеса Бё со шведом Себастианом Самуэльссоном.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

На стартовавшем в Оберхофе (Германия) чемпионате мира — 2023 Бё и Самуэльссон уже успели задеть друг друга резкими высказываниями. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон перед смешанной эстафетой. В итоге Норвегия с Бё в роли финишёра гонку выиграла, а Самуэльссон свой этап провалил, и Швеция осталась лишь девятой. «Он это заслужил», — сказал норвежец после победы.

«Приятно смотреть за тем, как кто-то принимает твою эстафету. А также приятно, что сборная Норвегии находится в хорошей форме. Приятно, что есть некоторая интрига, словесные перепалки — это нужно публике и нужно спорту. Так что да, это греет сердце спортсмена, у которого было так много боёв со Швецией», — приводит слова Нортуга TV2.

Напомним, сам Нортуг часто конфликтовал со шведскими лыжниками в разгар своей карьеры.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Овечкина не посмели не пустить в Канаду
Российский вратарь переписал историю НХЛ
Фоторепортажи
10Главные зимние трансферы в Европе
13Крутой заезд: как прошел «Дакар-2023»
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь