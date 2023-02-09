«Это греет моё сердце». Петтер Нортуг высказался о конфликте Йоханнеса Бё с Самуэльссоном

На стартовавшем в Оберхофе (Германия) чемпионате мира — 2023 Бё и Самуэльссон уже успели задеть друг друга резкими высказываниями. «Меня немного удивило, что Йоханнеса поставили на последний этап эстафеты. Я бы больше боялся Ветле Шоста Кристиансена. Я не боюсь ни Йоханнеса, ни Стурлы», — заявил Самуэльссон перед смешанной эстафетой. В итоге Норвегия с Бё в роли финишёра гонку выиграла, а Самуэльссон свой этап провалил, и Швеция осталась лишь девятой. «Он это заслужил», — сказал норвежец после победы.

«Приятно смотреть за тем, как кто-то принимает твою эстафету. А также приятно, что сборная Норвегии находится в хорошей форме. Приятно, что есть некоторая интрига, словесные перепалки — это нужно публике и нужно спорту. Так что да, это греет сердце спортсмена, у которого было так много боёв со Швецией», — приводит слова Нортуга TV2.