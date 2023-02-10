«Мы поставили организаторов на место». Почему биатлонисты недовольны чемпионатом мира
Даже конкурирующие шведы и норвежцы согласились друг с другом в том, что условия в Оберхофе должны быть лучше.
Даже конкурирующие шведы и норвежцы согласились друг с другом в том, что условия в Оберхофе должны быть лучше.
Болельщики уверены, что чемпионат мира по биатлону в немецком Оберхофе начался со смешанной эстафеты, которую выиграли норвежцы, но это не совсем так. Турнир начался с недовольства спортсменов условиями, в которых им предстояло провести главный турнир сезона. Ещё во время тренировок лучших биатлонистов мира ждал сюрприз — организаторы просто не позаботились о качестве трассы, чем подпортили спортсменам настроение.
«Каждый раз, когда мы приезжаем, организаторы здесь испытывают шок. Чёрт возьми, сегодня ведь тренировочный день!» — поделилась своим мнением о подготовке к турнирам, проводимым в Оберхофе, Марта Рёйселанд.
Норвежка, кстати, не в первый раз выражает недовольство. В середине января, когда турнир был под угрозой из-за тёплой погоды, установившейся по всей центральной Европе, она также отмечала особенность местного стадиона:
«В Оберхофе я испытала всё, что только можно. Меня не удивит, если на чемпионате будет более одного лидера. Нам придётся скрестить пальцы, чтобы в последние недели перед чемпионатом выпало немного снега».
Организаторы подготовили и открыли трассу незадолго до официальной тренировки в понедельник, создав условия, которые затруднили биатлонистам подготовку к смешанной эстафете. Дело в том, что неровности мешали спортсменам на стрельбе. И на стойке, и на лёжке им было сложно адаптировать винтовку и найти оптимальное и удобное положение.
Рыхлые и неровные участки трассы заставили Йоханнеса Бё вспомнить детство:
«Это было немного похоже на соревнования, когда мы были молодыми. Тогда для нас ещё не так хорошо готовили трассу», — вспомнил Йоханнес Бё.
Ингрид Тандреволд и Эльвира Эберг тоже были разочарованы.
«Сначала удивляешься тому, как может быть столько снега и такие условия на чемпионате мира, а потом понимаешь, что кто-то просто забыл подготовить трассу», — возмутилась Ингрид.
«На трассе и на трибунах условия были не очень впечатляющие», — поддержала норвежку Эльвира.
В понедельник вечером после первой тренировки на стадионе сборная Норвегии и ряд других команд обратились в Международный союз биатлонистов (IBU) с запросом на улучшение качества трассы.
«Предварительная подготовка была не совсем оптимальной и не совсем такой, как хотелось бы. Мы провели несколько встреч с организатором и дали понять, как мы хотим, и немного поставили их на место», — объяснил NRK технический делегат от Норвегии Ханс Петтер Олсен.
«Сегодня очень, очень хорошо. Они выполнили все рекомендации. Они проделали большую работу. Сегодня условия абсолютно идеальные», — выразил позицию сборной Норвегии Олсен на следующий день.
«Я уверен, что на гонках будут абсолютно топовые условия. Организаторы были очень хороши, и я уверен, что они продолжат следовать этой линии. А погодные условия в Оберхофе контролировать мы не можем», — продолжил он.
Как оказалось, улучшение условий обрадовало не всех. Стурла Холм Легрейд и Мартин Понсилуома считают, что условия на чемпионате мира должны быть максимально жёсткими.
«Для меня всё было хорошо, потому что так я получал небольшое преимущество перед конкурентами, но если условия становятся лучше, то появляется много других спортсменов, способных быть такими же быстрыми», — сетовал Легрейд.
«Я думаю, это было бы очень весело. Мне нравятся тяжёлые условия, и это для меня преимущество», — поддержал соперника из Норвегии швед.
Как бы то ни было перед турниром, первая гонка прошла в отличных условиях. И, кстати, Легрейд провёл почти идеальный этап, который позволил его команде вырвать золото, даже несмотря на проблемы у соотечественников.
Юлия Сидорова