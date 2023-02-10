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11:28 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Норвегия побеждает на ЧМ без главной звезды женской сборной. Что случилось с Тириль Экхофф?

Многократная чемпионка близка к завершению карьеры.

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Источник: AP 2022

В немецком Оберхофе стартовал чемпионат мира по биатлону. В первой же гонке победила сборная Норвегии — эта команда традиционно хороша в смешанной эстафете. Успеху норвежцев не помешали даже проблемы в женской сборной. Марта Улсбю-Ройселанд наконец-то одолела лишай, а вот Тириль Экхофф в себя пока так и не пришла. Впервые за 10 лет она не попала в состав национальной команды на ЧМ и теперь, возможно, завершит карьеру. Что не так с некогда лучшей биатлонисткой мира и неужели сильнейшую спортсменку сломает бессонница?

Экхофф пропускает сезон — впервые за долгие годы

Норвегия, как всегда, показывает высший уровень в зимних видах. В мужском биатлоне, судя по этому сезону, равных им в принципе нет, но вот женский начал проседать. Критической ситуация была осенью, когда следом за Экхофф от гонок отказывалась Улсбю-Ройселанд. Олимпийскую чемпионку и лучшую биатлонистку Пекина-2022 атаковал лишай. Сейчас она в деле, пусть и не в прежней блестящей форме.

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А вот Тириль до сих пор нет, и, глядя на провальный первый этап смешанной эстафеты, ее в Оберхофе норвежцам ой как не хватает… Последний раз крупный старт Экхофф пропускала в 2013 году, когда чемпионат мира проходил в чешском Нове-Место. С тех далеких уже пор она неизменный член сборной. Но не в этот раз. 32-летняя биатлонистка будет смотреть ЧМ так же, как все россияне и белорусы, — по телевизору.

«Для меня самой это немного странно, — отмечает Экхофф. — В то же время я с нетерпением жду гонок. Мне нравится следить за спортом, которому я посвятила всю свою жизнь».

Она отмечает, что чувствует себя неплохо и в целом держит себя в форме. Однако кондиций для того, чтобы выходить на старт, ей не хватает. В этом сезоне Тириль говорит, что ее можно уже не ждать. Это давно было понятно, но в недавнем интервью NRK она и вовсе заявила, что вряд ли в принципе сможет вернуться в профессиональный спорт. По крайней мере об Олимпиаде в Милане она уже явно не мечтает.

«Сейчас думаю, смогу ли я выдержать еще один сезон или мне придется покончить с этим», — говорит Экхофф.

Сначала Тириль испытывала проблемы при подготовке к сезону из-за перенесенного весной коронавируса, но затем ее главной проблемой стала бессонница.

Источник: AP 2022

Тириль не уверена, что у нее есть мотивация вернуться

Последний раз мы видели на соревнованиях Экхофф в марте прошлого года, когда она победила в спринте и преследовании в финале Кубка мира в Холменколене. Тогда казалось, что сил у Тириль хватит еще на олимпийский цикл и сложности, с которыми она столкнулась при подготовке в Пекину-2022, в прошлом. Однако она пропустила сборы национальной команды перед сезоном, а когда норвежский телеканал TV 2 спросил ее о состоянии здоровья, она красноречиво сказала: «Жопа».

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Приступы бессонницы преследовали Тириль весь олимпийский год. Затем вернулись летом, и до сих пор Экхофф не может восстановить нужный режим сна и отдыха, а значит, и полноценно тренироваться. Звучит иронично, что двукратная олимпийская чемпионка не может соревноваться из-за проблем со сном. Норвежка и сама раньше не верила в серьезность подобных заболеваний, пока не столкнулась с подобной ситуацией лично.

«Раньше я четко знала: плохо спит только тот, кто мало работает. Но, как оказалось, у многих спортсменов бывают подобные истории», — отмечает Тириль. С ней сейчас работают психолог и отдельный специалист по проблемам со сном — врач-сомнолог. Вместе с ним она добилась определенных прогрессов, но в то же время медики предупреждают ее — возвращение к прежним предельным нагрузкам может усугубить проблему.

Приговором для занятий спортом бессонницу не назвать. В конце концов, посмотрите, как хороша в этом сезоне Доротея Вирер — а она, между прочим, больше 10 лет сидит на специальных медикаментах. С Тириль они одногодки, но Вирер уверена, что хочет выступить на домашних Играх. Экхофф сейчас думает, что если и вернется, то максимум на год.

«Десятки часов тренировок, диеты, лишения, травмы. Я знаю, что такое профессиональный спорт, какие нужны усилия. И не уверена, что хочу этого снова», — говорит Тириль.

Источник: AP 2022

И все же она очень любит биатлон — поэтому и смотрит гонки по телевизору. Тренерский штаб сборной, Олимпийский комитет Норвегии и местный союз биатлонистов готовы оказывать ей поддержку и ждать. Столько, сколько потребуется. Ее хотят снова видеть в команде, но решение только за самой Экхофф. А ей предстоит понять, какая чаша весов перевесит — та, на которой эмоции от побед, или та, где трудности и испытания. Третьего не дано.

Автор: Рустам Имамов

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