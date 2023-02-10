Павел Ростовцев: Встретились с Губерниевым в «Шереметьево»: я поздоровался, он ответил, прошли дальше

— Отношения с бригадой «Матч ТВ» у вас будут как-то выстраиваться или пойдут на самотеке?

— В сотый раз за этот месяц могу повторить: я готов работать со всеми, кто готов работать на развитие и помощь российскому биатлону.

«Матч ТВ» — это не только бригада репортеров. В Раубичах я общался с техническими специалистами, в том числе по календарю на следующий сезон. Я понимал, что нам надо излагать на бумагу предложения по календарному плану, и спрашивал у технарей с «Матч ТВ»: какой промежуток вам нужен на перемещение, чтобы размотаться, разместиться, подготовить площадки, растянуть кабель и прочее?

Ответ: переезд + 3 дня. Это нужно учитывать и нам при планировании календаря, чтобы у нас всегда была хорошая картинка. Может, кто-то с «Матч ТВ» относится ко мне нехорошо — но это же не весь «Матч ТВ». Я могу работать со всеми журналистами, стрессоустойчивости у меня добавилось.

— Совсем в лоб: что должно произойти, чтобы вы в кадре давали интервью Губерниеву?

— Без понятия. Взаимодействие со СМИ идет через пресс-службу СБР. С Губерниевым мы встретились в «Шереметьево», когда летели в Минск: я поздоровался, он ответил, прошли дальше.

— Пожали руки?

— Нет, просто кивнули. И так же в Раубичах это бывало несколько раз за несколько дней, все равно же на объекте пересекаешься: здрасьте — здрасьте.

— Насколько важна эта тема лично для вас?

— Не особо. Как идет, так идет. Я понимаю, что сегодня любое действие будет под микроскопом так или иначе, роль СМИ очень большая. Но мой опыт этих 9 лет позволяет сказать: надо генерировать конструктивные положительные сигналы. Инфоповодов для этого будет достаточно. Кто готов это делать, с теми мы будем конструктивно работать.