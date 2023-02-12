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09:42 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мартен Фуркад призвал вернуть россиян и белорусов на международные турниры

МОСКВА, 12 фев — РИА Новости. Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону француз Мартен Фуркад заявил, что Международный олимпийский комитет (МОК) должен рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям.

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Источник: РИА "Новости"

В 2022 году Фуркад был избран в качестве нового члена МОК. Ранее он вошел в число членов комиссии спортсменов МОК сроком на восемь лет.

«Как представитель спортсменов и как спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов к соревнованиям. Это главный посыл. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов, и мне кажется, что я не защищаю конкретно этих спортсменов. Конечно, это русские и белорусы, но они тоже занимаются спортом. Я думаю, что их следует защищать на этом основании», — цитирует Фуркада NRK.

«На протяжении всей своей карьеры я боролся против России из-за проблем с допингом. Я был не единственным, но одним из немногих, кто занял публичную позицию против российских властей по допинговым вопросам. Иногда я горжусь тем, что я француз, а иногда стыжусь. Иногда ты гордишься тем, что ты норвежец, а иногда говоришь: “Моя страна делает выбор, который я не поддерживаю”, — отметил экс-биатлонист.

Исполком МОК в конце января выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов на международные соревнования в нейтральном статусе, при этом предложив не допускать атлетов, активно поддерживавших спецоперацию на Украине. Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт 3 февраля заявил, что не исключает возможности бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае, если россиянам и белорусам будет разрешено вернуться на международные спортивные арены. Также чиновник сообщил, что членам исполкома МОК, олимпийским комитетам других стран и президентам международных спортивных федераций были направлены письма, осуждающие консультации по возвращению российских и белорусских спортсменов к международным турнирам. В четверг Бах заявил, что члены спортивного сообщества в большинстве своем с крайним прискорбием воспринимают попытки Украины оказать на них давление из-за возможного допуска российских спортсменов на Олимпийские игры.

«Мы можем собраться представителями разных религий, стран и мировоззрений. На этой мирной арене, на спортивной арене, мы можем показать миру, что мы можем быть счастливы рядом друг с другом и бороться друг против друга, руководствуясь ценностями спорта. Я защищал это с первого дня. Мне будет очень стыдно за свою страну, если она решит запретить российским и белорусским спортсменам участвовать в соревнованиях. Мы невероятно гордимся тем, что можем показать миру, насколько прекрасна Франция. И я не понимаю, как мы можем приветствовать мир без российских и белорусских спортсменов. Для меня это не то, за что мы можем бороться», — добавил Фуркад.

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