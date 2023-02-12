Норвежец Йоханнес Бе выиграл гонку преследования на чемпионате мира

Бе, который ушел на старт с первого места, на протяжении всей гонки удерживал лидерство, не допустив ни одного промаха на огневых рубежах.

Вторым стал еще один представитель Норвегии, Штурла Легрейд, который также чисто отработал на стрельбище, но уступил победителю более 1 минуты.

Третью строчку занял представитель Швеции Себастьян Самуэльссон, который на финише опередил Тарьей Бе.