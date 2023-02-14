Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку и завоевал четвертое золото на чемпионате мира
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе.
Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе.
Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 57,5 секунды, допустив 2 промаха. Бе завоевал четвертую золотую медаль на ЧМ. До этого были победы в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.
Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Стурла Легрейд (+1.10,07 и 1 промах). Третье место занял Себастьян Самуэльссон из Швеции (+1.11,1 и 1 промах).