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18:31 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку и завоевал четвертое золото на чемпионате мира

Норвежский биатлонист Йоханнес Бе выиграл индивидуальную гонку на чемпионате мира в Оберхофе.

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Источник: AFP 2022

Он преодолел дистанцию 20 км за 49 минут 57,5 секунды, допустив 2 промаха. Бе завоевал четвертую золотую медаль на ЧМ. До этого были победы в смешанной эстафете, спринте и гонке преследования.

Вторым в индивидуальной гонке стал норвежец Стурла Легрейд (+1.10,07 и 1 промах). Третье место занял Себастьян Самуэльссон из Швеции (+1.11,1 и 1 промах).

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