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09:31 (мск), источник: Ura.ru

В Пермский край на чемпионат по биатлону приедет Дмитрий Губерниев

Известный российский телеведущий и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев приедет на чемпионат России по биатлону в Чайковский (Пермский край).

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Источник: URA.RU

Об этом он написал в своем telegram-канале.

«В среду днем мчу в Чайковский!!! Уже в четверг биатлон!!! Утром на Матче!!! Финал Кубка России!!!» — написал ведущий.

В Чайковском проходит финал Кубка России по биатлону. В соревновании также участвуют спортсмены из Белоруссии. 16 февраля пройдет спринтерская гонка среди женщин, 17 февраля — среди мужчин.

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