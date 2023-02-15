Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберхофе.
МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Шведская биатлонистка Ханна Эберг стала победительницей индивидуальной гонки на чемпионате мира, который проходит в немецком Оберхофе.
Эберг прошла дистанцию 15 км за 43 минуты 36,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Линн Перссон (отставание 10,3 секунды; 0 промахов), третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+28; 1).
Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля.
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.