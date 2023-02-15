Шведка Эберг выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира по биатлону

Эберг прошла дистанцию 15 км за 43 минуты 36,1 секунды, допустив один промах. Второе место заняла ее соотечественница Линн Перссон (отставание 10,3 секунды; 0 промахов), третьей стала итальянка Лиза Виттоцци (+28; 1).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.