Губерниев не смог ответить Гербуловой, на какой реке стоит Пермь

Комментатор Дмитрий Губерниев снова не смог ответить на вопрос победительницы спринтерской гонки финала Кубка России в Чайковском Натальи Гербуловой, на какой реке стоит город Пермь.

Ранее на вопрос о том, на какой реке стоит Пермь Наталья Гербулова уже задавала Губерниеву в эфире «Матч ТВ» и поставила комментатора в тупик. И теперь она после победной гонки в Чайковском решила снова «подколоть» Губерниева.