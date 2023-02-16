Губерниев не смог ответить Гербуловой, на какой реке стоит Пермь
Биатлонистка снова поставила спортивного комментатора в тупик.
Биатлонистка снова поставила спортивного комментатора в тупик.
Комментатор Дмитрий Губерниев снова не смог ответить на вопрос победительницы спринтерской гонки финала Кубка России в Чайковском Натальи Гербуловой, на какой реке стоит город Пермь.
Видео с «каверзным вопросом» Губерниев разместил в своём телеграм-канале.
Ранее на вопрос о том, на какой реке стоит Пермь Наталья Гербулова уже задавала Губерниеву в эфире «Матч ТВ» и поставила комментатора в тупик. И теперь она после победной гонки в Чайковском решила снова «подколоть» Губерниева.
Напомним, что 16 февраля в Чайковском стартовал финал Кубка России по биатлону. Первую спринтерскую гонку выиграла Наталья Гербулова, которая родилась в Перми, а сейчас выступает за Красноярский край.