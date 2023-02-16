«Я верю, что мы бы обыгрывали норвежцев». Эдуард Латыпов — о ЧМ по биатлону и не только

Эдуард Латыпов был главным героем сборной России по биатлону на Олимпийских играх — 2022. Именно он привёз из Пекина сразу три бронзовые награды, одну из которых завоевал в гонке преследования. Спустя год после Олимпиады он смотрит главный биатлонный старт сезона со стороны.

В большом интервью «Чемпионату» Эдуард рассказал о том, смогла бы наша команда навязать борьбу норвежцам на ЧМ, о таланте парикмахера и о своём отношении к новостям о возможном допуске российских спортсменов.

«Быть первым в рейтинге СБР — не основная цель»

— Эдуард, на двух последних этапах Кубка Содружества в Раубичах вы выиграли четыре гонки из шести. Можно ли сказать, что вышли на пик формы в Беларуси?

— Нет, форма была хорошая, нормальная работоспособность, но были явные ошибки, и в стрельбе не везде дорабатывал. В плане хода тоже есть куда расти.

— То есть к соревнованиям в Чайковском и в Ижевске будете только набирать?

— Надеемся, с такой целью и шли на подготовку. В этом году эти два старта — основные, надеюсь, всё получится так, как и планировали.

— Какую цель ставили перед собой на этот сезон?

— Как и у всех биатлонистов, цели самые высокие — побеждать. Сейчас у нас нет альтернативы — только российские старты и Кубок Содружества, но цель — стараться везде по максимуму выступать, стараться выигрывать в каждой гонке.

— Насколько для вас важно быть в числе лидеров рейтинга СБР, Кубка Содружества или Кубка России?

— Это немаловажно. До этого я два года возглавлял рейтинг. Это показатель твоей стабильности и хороших выступлений, если ты хорошо бегаешь, побеждаешь и набираешь много очков, то ты закономерно будешь высоко в рейтинге. Но, думаю, когда ты выигрываешь общий зачёт, допустим, Кубка мира, это намного интереснее (улыбается).

Так что быть первым в рейтинге СБР — это не основная цель. Ты можешь показывать средние результаты, постоянно быть в топ-6, просто стабильно набирать много очков, ничего не выигрывать и быть лидером рейтинга, но в чём смысл? Лучше, когда ты будешь выигрывать много гонок, реализовывать свой потенциал, решать свои задачи. Это намного важнее.

А рейтинг — это уже второстепенный момент, он идёт параллельно с твоими задачами. Естественно, если ты хорошо бежишь в сезоне, то ты смотришь и на рейтинг, чтобы остаться на верхушке.

— Кто из российских биатлонистов в этом сезоне вас приятно удивил? Или всё было ожидаемо?

— В принципе, показывают себя всё те же ребята. Из стареньких, я думаю, одни и те же лица появляются на пьедестале. Вася Томшин в этом году сильно добавил. Особенно в Раубичах у него была очень хорошая гонка, и у него солидный прогресс в этом году. В нашей группе есть молодой спортсмен Саша Корнев — перспективный и сильный юниор.

— Кто сейчас ваш главный конкурент на российских стартах?

— Я сам. Для меня это совсем не банальное выражение. Я это понял, когда прочувствовал, что действительно так это и есть. Не могу выделить кого-то одного, потому что много сильных ребят, которые способны навязать серьёзную борьбу. Это биатлон, нужно всегда быть начеку и делать свою работу.

«С Йоханнесом было бы очень сложно бороться»

— Смотрите чемпионат мира по биатлону?

— Мельком смотрел одну гонку, и всё. В основном только результаты.

— Как думаете, с такими норвежцами наша команда сейчас могла бы бороться?

— Конечно, хочется сказать, что да, мы бы боролись, и я верю, что мы бы обыгрывали их. Но мы уже достаточно долго бегаем в России, здесь скорости чуть-чуть другие и конкуренция немножко другая, так что оценить свою подготовку и сравнивать сейчас просто нельзя.

Есть внутреннее ощущение, что мы бы выступали неплохо. В начале, конечно, было бы тяжело втягиваться, но потом мы бы вышли на высокие скорости, как в прошлом году. Понятно, что с Йоханнесом было бы очень сложно бороться, но с другими норвежцами у нас, думаю, была бы борьба, потому что видно, что и они Йоханнесу очень много проигрывают, так что шансы бы были. Но сейчас это сложно сказать и оценить.

— У Йоханнеса будет семь золотых наград на этом чемпионате?

— Не знаю, всё от него зависит. Конечно, сейчас с его формой это возможно. Это биатлон, и всякие сюрпризы могут быть, но если он будет так же стабильно выступать, стрелять, думаю, что шансов его победить у других будет всё меньше и меньше.

— Видели финиш Кентена Фийона Майе в смешанной эстафете?

— Да мне прислали, что он тоже створ перепутал, но смог сохранить бронзовую медаль. Меня просили прокомментировать, но что комментировать? Я не там. Может быть, если бы был там, смог бы как-то подшутить. Бывает такое. Наверное, он был сосредоточен на результате и проехал мимо. Самое главное, что он вовремя повернулся, если бы он чуть дальше уехал, то шансов у него было бы намного меньше.

— Спустя время свой финиш, когда вы поехали не в тот створ, вспоминаете, скорее, с юмором или с горечью?

— Я и тогда особо не горевал (улыбается). Понятно, что оплошность была, но это, скорее, опыт — нужно быть внимательнее на последних метрах дистанции. Там я был сконцентрирован на сильный финиш, выкладывался по полной и уже не смотрел вперёд. Конечно, сейчас уже внимательнее смотрю, чтобы не перепутать (улыбается).

— Какие ещё казусы в гонках вам запомнились?

— Когда на моей самой первой гонке Кубка мира мне лыжи не принесли на старт. Я ждал полторы минуты, и даже мой старт уже прошёл. Это была индивидуальная гонка в Поклюке, я там очень плохо пробежал, так что дебют был не слишком яркий.

«Норвежцы опережают всех на голову»

— Ещё летом вы рассказывали, что сделали стрижку Евгению Емерхонову. За этот сезон новые клиенты у вас появились?

— Были пару раз (смеётся). Два раза стриг Емерхонова, Корнева, Ерёмина. Сейчас Корнев ходит с моей стрижкой.

— С каждым разом всё лучше получается?

— На них тренируюсь (смеётся). До этого не знал какие-то моменты, но со временем рука набивается, уже видишь, какую длину сделать. Раньше было сложно, была даже одна плохая стрижка — у Корнева (улыбается), но сейчас уже получше получается.

— Сколько времени занимает одна такая стрижка?

— Пока долго, потому что я стараюсь сделать всё аккуратно. Наверное, час — долго, но терпение у них есть, так что нормально. Я не даю встать, пока не выровняю всё (улыбается), потому что хочется сделать хорошо.

— Вы самый опытный спортсмен в своей группе, напарники по команде часто обращаются к вам за советом?

— Бывает иногда. Спрашивают что-то по технике, по стрельбе. Не сказать, что это постоянно, но бывают такие моменты.

— Чувствуете какую-то ответственность в связи с тем, что они смотрят на вас как на лидера?

— Да, ответственность есть, и я стараюсь следить за собой. Это важный момент, потому что ты хочешь передать другим спортсменам только хорошие моменты и стараешься, чтобы молодое поколение не смотрело на какие-то плохие стороны, и ты их, естественно, исключаешь из своей жизни, и не только для кого-то, но и для себя в первую очередь.

— А был ли такой биатлонист, который для вас являлся лидером и примером?

— Было много таких людей, я особо не зацикливался на каком-то одном человеке. Я видел, что у кого-то есть одно преимущество, у другого — что-то ещё. Я изучал, смотрел, спрашивал, как и что делать, или просто наблюдал. Следил, как меняется техника. Были те же Малышко, Гараничев и Логинов. Шипулин, но с ним я мало пересекался на сборах.

— Сейчас у вас есть такой пример?

— Конечно, пример всегда есть. У каждого профессионального и даже не топового спортсмена можно что-то взять. Такие ребята есть и в нашей группе, и в других. У кого-то техника в определённом виде передвижения хорошая, местами эталонная. Бывает, я даже езжу за некоторыми и смотрю, а они даже не знают об этом. Я наблюдаю, как они это делают и за счёт чего.

— И у кого в мужской сборной России самая красивая техника?

— Да ни у кого (смеётся). Техника индивидуальна. С одной стороны, может показаться, что человек какой-то кривоватый, а по факту, по его телосложению, по механике движения он идёт правильно, но на картинке он будет выглядеть нелепо. А есть те, кто все углы сохраняет, всё классно, всё хорошо, но на самом деле неэффективно. То есть это не всегда прямо пропорционально, красивая картинка не означает, что это идеальное передвижение. Иногда бывает, что кто-то делает движения, которые кажутся лишними, но они очень эффективные именно для этого спортсмена и дают ему сильное продвижение вперёд.

У Серохвостова, например, хорошая техника, достаточно высокого уровня. В любом случае мы, российские спортсмены, ещё на пути к идеальной технике. Мы смотрим на норвежцев, которые в этом компоненте пока опережают всех на голову. Понятно, что европейские страны тоже приближены к ним. А мы не так давно, может, пару лет стараемся лучшие моменты от них взять. Может быть, и они у нас чему-то учатся, мы же не знаем (улыбается). В любом случае прогресс есть, и мы стараемся двигаться в этом направлении.

— Почему существует такая разница между нами и Норвегией?

— В Норвегии есть институт физической культуры, где единая система работы, начиная с маленьких спортсменов, где тренеры обучаются этому. Там нет региональных сборных как у нас, у них клубы. И по детям из разных клубов, городов видно, что они одинаково передвигаются. У детей шести, восьми, десяти лет специфика движения одинаковая, хотя живут они в разных городах. Вот как это? А у нас, допустим, один тренер сказал, что вот так бегал в советское время — вот и ты будешь тоже так бегать.

Например, когда Женя Устюгов из Красноярска ещё бегал, у большинства воспитанников оттуда была техника, похожая на технику Устюгова. Я знаю этих ребят, они с нами тоже выступали, и у них такая «устюговская» техника. Или, допустим, техника Домрачевой. В Беларуси много девочек, которые также ходили, широко ставили руки. Анна Сола так ходит.

И получается, что у нас везде по-разному. Не сказать, что это плохо, но есть очень сильная разница в технике даже, например, в Башкирии и Удмуртии — каждый тренер по-своему объяснял. А у них это более системно работает, и из-за этого они сейчас чуть впереди, а мы за ними подглядываем.

«Строим оптимистичные планы, что вернёмся»

— Скучаете по Кубку мира?

— Да, хочется вернуться, посоревноваться. Это атмосфера, болельщики, и конкуренция выше. Мы в любом случае хотим проверить свои силы, бегать на высшем уровне. Как бы тут не было хорошо, мы же для этого и бегаем, чтобы показывать максимум, выступать с сильнейшими спортсменами. Время-то идёт, мы не молодеем (смеётся), и хочется это время использовать с пользой для себя, для своей карьеры, потому что спортивная жизнь не такая уж и длинная.

— МОК предложил рассмотреть возможность выступления россиян под нейтральным флагом. Как вы считаете, стоит ли ехать на таких условиях, если такое предложение поступит?

— Не знаю, пока же оно не поступало. Вот как поступит — и подумаем. Сейчас очень много дискуссий на счёт этого, и я не могу пока это прокомментировать, потому что нет ясности. Многие высказываются, но это просто обычное мнение людей. Когда будут какие-то голосования или ещё что-то, когда уже будет определённый порядок действий по возвращению сборных России и Беларуси, тогда уже действительно всем стоит подумать.

Думаю, это в любом случае будет решаться коллективно, и Министерством спорта, и нашими спортивными федерациями. Будет какое-то обсуждение, и вряд ли будет так, что кто-то скажет: «Я хочу», — и поедет. Мы же бегаем за свою страну, и это будет очень важное решение не только для каждого спортсмена, но и для всей страны.

Сейчас эти разговоры — просто пыль, чтоб как-то раззадорить людей. Это больше на нервы действует, а не успокаивает. Ждём, пока будет точная информация. В любом случае, мы готовимся и строим оптимистичные планы, что мы, дай Бог, вернёмся на международную арену.

— Мартен Фуркад недавно высказался за допуск российских спортсменов. Что об этом думаете?

— Приятно, что спортсмены поддерживают, но нужно смотреть весь контекст, всё интервью, потому что я читал только краткую цитату, а что он говорил до и после, не знаю. Видел его слова о том, что на Олимпиаду должны допустить. Конечно, это хорошо, что такие спортсмены, которые находятся на высших должностях, так высказываются. Ещё раз говорю, поживём — увидим. Если большое число людей также будут согласны с этим, и будет какой-то плюс в нашу сторону, то, конечно же, это будет круто.

— Можно ли выделить какие-то плюсы в том, что сильнейшие биатлонисты России в этом сезоне соревнуются в России? Всё-таки и семья сейчас находится ближе.

— Нет, семья не ближе. График сейчас практически такой же, как на Кубке мира, местами даже плотнее.

Естественно, есть развитие Кубка России. В этом году многие заметили, какая конкуренция на соревнованиях, раньше такого не было. Плюс народу больше, и люди начали серьёзнее готовиться, потому что есть материальное поощрение — раньше призовых на Кубке России не было. Сейчас они есть, и это дополнительная мотивация для тех людей, которые бегают за регионы и находятся не в сборной.

Раньше денежных вознаграждений не было, и многие завязывали, потому что из-за высокой конкуренции попасть на Кубок IBU или на Кубок мира тяжело, а выступая на российских стартах, перспективы не совсем высокие.

Плюс организация соревнований стала лучше. Есть телетрансляции, и зрители нашей страны знакомятся с новыми спортсменами, которых они не видели, о которых не слышали. Потенциальные звёзды, молодые, юниоры и биатлонисты, которые только перешли на взрослый уровень — они сейчас показывают результаты, и их имена уже знают и запоминают. Хорошо, что наш биатлон, переживая такие сложности, может извлечь из этого выгоду. И сами спортсмены прогрессируют, и уровень организации в каждом регионе, где проводятся старты, тоже растёт, потому что каждое соревнование становится всё масштабнее, профессиональнее, как на Кубке мира. Это большой плюс.

— Кстати, про популярность биатлонистов — вас на улицах часто узнают?

— Сейчас да, есть такое. Не сказать, что постоянно, но периодически бывает.

— То есть можете спокойно зайти в магазин, чтобы никто не подошёл и не сфотографировался?

— Конечно, подходят не так часто. Я же не какой-нибудь известный футболист, которому тяжело находиться в общественных местах (улыбается). Сейчас чаще подходят, а раньше такого не было, узнавали только те, кто был, так скажем, в теме — спортсмены, любители на спортивных стадионах. Такое, чтобы узнавали в общественных местах, в торговых центрах, было редко. Сейчас чаще.

— После Олимпиады начали чаще узнавать?

— Да, после Олимпиады.

— Кстати, на днях был ровно год, как вы выиграли личную медаль на Олимпийских играх — это произошло 13 февраля.

— Ну, круто (улыбается).

— То есть этот день не отмечен у вас в календаре как праздничный?

— Нет, если бы вы не сказали, я бы и не задумался. Тортик мне никто не подарил (улыбается). Всё, это уже прошло год назад, конечно, это приятно, но хочется уже двигаться дальше и смотреть вперёд. Я часто вспоминаю эту гонку, она была очень интересно для меня, наверное, самая лучшая в моей карьере.

— Пересматриваете эту гонку?

— Нет, я смотрел раз или два. Нет такого, что я ночами не сплю и её смотрю (смеётся).

— А в целом свои удачные гонки пересматриваете?

— Я смотрю все гонки, которые бегаю. В любом случае, смотришь ошибки, гонка же не всегда идеально проходит. Иногда и когда идеально, смотришь на какие-то моменты. Трансляция не всегда, конечно, это покажет, но какие-то мелкие детали можно заметить.

— Сейчас семье удаётся приехать на соревнования, поболеть, или по телевизору смотрят?

— Нет, смотрят по телевизору.

— Дочка узнаёт в трансляциях?

— Узнаёт, она же уже большая (улыбается). Может, год назад ещё не узнавала, а сейчас ей уже почти четыре года, запомнила. Она болеет, кричит: «Папа, папа!» Пока не понимает моментов, когда промахи, просто видит меня и кричит «Давай! Давай!» Она всегда мне говорит: «Белку привези и цветы».

«У лыжников всё отточено до миллиметра»

— В Чайковском вы выиграли лыжный забег на 100 метров, понравился такой формат?

— Формат понравился, отличные ощущения. Было прикольно и необычно, что-то новое для нас. Думаю, что это не последняя такая гонка, и такие старты ещё будут проводиться. Главное, чтобы они проходили в нужное время, не перед важными соревнованиями, тогда и народу будет больше, и удастся сделать эти старты более масштабными.

— Ожидали от себя, что удастся победить?

— Задачи не ставил, но хотел и планировал. Понимал, что соперников хороших много, которые бегут быстро именно на короткие дистанции. Просто хотел получить удовольствие. Было действительно весело, и такая атмосфера, которая поднимает настроение. Интересная и интригующая борьба была.

— Какой забег был самым интересным?

— С Емерхоновым была очень близкая борьба, там была разница буквально два сантиметра. Каждый забег был по-своему интересным, и сложности были, из которых приходилось выпутываться за короткий промежуток времени — это тоже очень хороший опыт.

— Какие качества помогают биатлонистом быть впереди на таких коротких дистанциях?

— В большей степени — скоординированность движений, умение попадать в толчок, в темп, чтобы руки и ноги работали синхронно, и тогда будет максимальное продвижение вперёд. Если руки и ноги работаю отдельно, то тяжелее себя собрать на такой короткой дистанции. Тут нужно сильно мобилизовать свою технику, чтобы она не рушила движения, а помогала идти вперёд.

Естественно, мы далеки от лыжников, они делают это очень хорошо. Видно, что у них тело как единая система работает, и каждый толчок, каждое продвижение — всё отточено до миллиметра. У нас всё выглядит не так красиво (улыбается), но для нас это — первый опыт, и надеюсь, что у нас ещё будут такие интересные старты, чтобы мы могли немного поднатаскаться.