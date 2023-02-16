Бё в 17-й раз победил на чемпионате мира по биатлону

Бё стал 17-кратным чемпионом мира. Он идет на втором месте в истории по количеству золотых медалей чемпионатов мира, больше лишь у его соотечественника Уле-Эйнара Бьёрндалена (20). Также Бё является пятикратным олимпийским чемпионом. Для норвежца эта победа стала 13-й подряд с учетом этапов Кубка мира и пятой на чемпионате мира в Оберхофе в пяти гонках. Также Рёйселанн и Бё в третий раз победили в сингл-миксте на чемпионатах мира. Гонка проводится на мировых первенствах прошла в четвертый раз.