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18:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Бё в 17-й раз победил на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Норвежцы Марте Рёйселанн и Йоханнес Бё стали победителями сингл-микста на чемпионате мира по биатлону, который проходит в немецком Оберхофе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы прошли дистанцию за 35 минут 37,1 секунды, использовав шесть дополнительных патронов и пройдя один штрафной круг. Вторыми стали австрийцы Лиза Тереза Хаузер и Давид Комац (отставание 13,8 секунды; 6 доппатронов), третье место заняли итальянцы Лиза Виттоцци и Томмазо Джакомель (+51 секунда; 2 штрафных круга + 9 доппатронов).

Выступающие за Молдавию россияне Алина Стремоус и Максим Макаров (+2.00,7; 0+7) финишировали восьмыми, украинцы Анастасия Маркушина и Дмитрий Пидручный (+2.48,2; 4+11) расположились на 15-й позиции, представляющая Румынию призер чемпионата России Анастасия Толмачева в паре с Георге Бутой (+1 круг; 3+7) заняли 23-е место, а россияне Екатерина Аввакумова и Тимофей Лапшин (+1 круг; 3+13), выступающие за Южную Корею, стали 25-ми.

Бё стал 17-кратным чемпионом мира. Он идет на втором месте в истории по количеству золотых медалей чемпионатов мира, больше лишь у его соотечественника Уле-Эйнара Бьёрндалена (20). Также Бё является пятикратным олимпийским чемпионом. Для норвежца эта победа стала 13-й подряд с учетом этапов Кубка мира и пятой на чемпионате мира в Оберхофе в пяти гонках. Также Рёйселанн и Бё в третий раз победили в сингл-миксте на чемпионатах мира. Гонка проводится на мировых первенствах прошла в четвертый раз.

Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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