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10:27 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов выиграл спринт на финальном этапе Кубка России по биатлону

МОСКВА, 17 фев — РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем спринта на финальном, шестом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

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Источник: РИА "Новости"

Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 38,5 секунды; 1 промах), третьим — Ильназ Мухамедзянов (+1.01,5; 2).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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