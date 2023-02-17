Латыпов выиграл спринт на финальном этапе Кубка России по биатлону

Он преодолел дистанцию 10 км за 23 минуты 57,2 секунды, допустив один промах на двух огневых рубежах. Вторым стал Даниил Серохвостов (отставание 38,5 секунды; 1 промах), третьим — Ильназ Мухамедзянов (+1.01,5; 2).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.