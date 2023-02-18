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13:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Латыпов выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка России

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования на финальном, шестом этапе Кубка России по биатлону, который проходит в Чайковском (Пермский край).

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Источник: РИА "Новости"

Латыпов прошел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 43,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Карим Халили (отставание 1 минута 1,7 секунды; 1 промах), третьим — Кирилл Бажин (+1.09,3; 0).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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