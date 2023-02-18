Латыпов выиграл гонку преследования на финальном этапе Кубка России

Латыпов прошел дистанцию 12,5 км за 31 минуту 43,4 секунды, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Карим Халили (отставание 1 минута 1,7 секунды; 1 промах), третьим — Кирилл Бажин (+1.09,3; 0).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.