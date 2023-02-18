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13:45 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Халили выиграл зачет гонок преследования Кубка России по биатлону

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Биатлонист Карим Халили стал победителем зачета гонок преследования текущего сезона Кубка России.

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Источник: РИА "Новости"

По итогам гонки преследования на финальном, шестом этапе в Чайковском (Пермский край), в котором Халили стал вторым, ему был вручен малый Хрустальный глобус. По результатам шести гонок он набрал 150 очков, второе место занял Александр Поварницын (141), третье — Никита Поршнев (116).

Трофей был изготовлен на Гусевском хрустальном заводе. Хрустальный шар с контурами карты России и логотипом Союза биатлонистов России (СБР) установлен на постаменте в цветах российского флага.

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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