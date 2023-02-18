Халили выиграл зачет гонок преследования Кубка России по биатлону

По итогам гонки преследования на финальном, шестом этапе в Чайковском (Пермский край), в котором Халили стал вторым, ему был вручен малый Хрустальный глобус. По результатам шести гонок он набрал 150 очков, второе место занял Александр Поварницын (141), третье — Никита Поршнев (116).

Трофей был изготовлен на Гусевском хрустальном заводе. Хрустальный шар с контурами карты России и логотипом Союза биатлонистов России (СБР) установлен на постаменте в цветах российского флага.