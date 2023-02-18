Йоханнес Бё впервые остался без золотой медали на чемпионате мира — 2023 в Оберхофе

Это произошло в мужской эстафете. Сборная Норвегии с младшим Бё в роли финишёра завоевала серебро. Выиграла гонку команда Франции.
Биатлон. Чемпионат мира — 2023. Оберхоф. Эстафета. Мужчины, 4×7,5 км
1. Франция (Антонен Гигонна, Фабьен Клод, Эмильен Жаклен, Кентен Фийон Майе) — 1:21.48,8 (1 штрафной круг + 9 промахов).
2. Норвегия (Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Стурла Холм Легрейд, Йоханнес Бё) — отставание 38,8 секунды (2 штрафных круга + 14 промахов).
3. Швеция (Пеппе Фемлинг, Мартин Понсилуома, Йеспер Нелин, Себастиан Самуэльссон) + 1.39,9 (1 штрафной круг + 13 промахов).