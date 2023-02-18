Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира — 2023

К заключительному этапу стало ясно, что золото разыграют сборные Италии и Германии. За победу своих команд боролись Лиза Виттоцци и Денизе Херрман. После лёжки преимущество Италии в 5,8 секунды сохранилось, но на стойке немецкая биатлонистка использовала доппатрон, а итальянка была точна.