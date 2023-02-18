Итальянские биатлонистки выиграли эстафету на чемпионате мира — 2023
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершилась женская эстафета 4×6 км.
На чемпионате мира по биатлону, который проходит в Оберхофе (Германия), завершилась женская эстафета 4×6 км.
Золотые медали завоевали представительницы Италии. За команду выступали Самуэла Комола, Доротея Вирер, Ханна Аухенталлер и Лиза Виттоцци. Второе место заняли немецкие биатлонистки, третьими стали шведки.
К заключительному этапу стало ясно, что золото разыграют сборные Италии и Германии. За победу своих команд боролись Лиза Виттоцци и Денизе Херрман. После лёжки преимущество Италии в 5,8 секунды сохранилось, но на стойке немецкая биатлонистка использовала доппатрон, а итальянка была точна.
Биатлон. Чемпионат мира. Оберхоф, Германия. Женщины. Эстафета, 4×6 км.