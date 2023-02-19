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16:33 (мск), источник: Sports.Ru

Йоханнес Бо завоевал 7 медалей в 7 гонках на чемпионате мира по биатлону, 5 из них — золотые

Норвежский биатлонист Йоханнес Бо взял бронзу в масс-старте на чемпионате мира в Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Это его седьмая медаль на ЧМ-2023. Ранее он одержал победы спринте, гонке преследования, индивидуальной гонке, сингл-миксте, смешанной эстафете и взял серебро в мужской эстафете.

Всего на его счету 31 медаль ЧМ (17−10−4).

По общему количеству наград Бо опередил француза Мартена Фуркада (13−10−5) и уступает лишь Уле Эйнару Бьорндалену, у которого 45 медалей (20−14−11).

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