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19 февраля, источник: Ura.ru

В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону. Фото, видео

В Чайковском завершился шестой этап Кубка России по биатлону.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В Пермский край приехали сильнейшие спортсмены России, которые в течение четырех дней состязались в гонках. В заключительный день биатлонисты участвовали в масс-стартах.

«Спортсмены завершили четырехдневный марафон в Чайковском. Сегодня в масс-старте победил Антон Бабиков, который финишировал с флагом Башкортостана. Благодаря этой победе он получил малый Хрустальный глобус. Второе место в массовой гонке у Романа Еремина из Новосибирска. Третьим стал Карим Халили, и он же впервые в карьере выиграл общий зачет Кубка России», — рассказал корреспондент URA.RU.

В масс-старте среди женщин победу одержала Тамара Дербушева. Второе место у Ирины Казакевич, третье — у пермячки Натальи Гербуловой. Победителем в общем зачете финального этапа Кубка России по биатлону стала Анастасия Гореева, которая в масс-старте пришла 12-й и по дополнительным показателям опередила обладательницу малого Хрустального глобуса Викторию Сливко, финишировавшей шестой в массовой гонке.

Ранее URA.RU сообщало, что биатлонистке Анастасии Гореевой стало плохо на гонке преследования. Она пришла второй, а золото получила уроженка ЯНАО Лариса Куклина. В субботней гонке преследования среди мужчин победил Эдуард Латыпов, не допустивший промахов на огневых рубежах. Он обошел Карима Халили и уроженца Свердловской области Кирилла Бажина, взявших серебро и бронзу.

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