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16:32 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Швед Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон завоевал золотую медаль в масс-старте на чемпионате мира в немецком Оберхофе, 17-кратный чемпион мира норвежец Йоханнес Бё стал бронзовым призером.

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Источник: РИА "Новости"

Самуэльссон пробежал 15 км за 36 минут 42,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Бё промахнулся трижды и отстал от лидера на 38,8 секунды. Второе место занял еще один швед Мартин Понсилуома (+9,6 с, 2 промаха).

Для олимпийского чемпиона 2018 года Самуэльссона это первое золото чемпионатов мира.

Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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