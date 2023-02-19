Швед Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Самуэльссон пробежал 15 км за 36 минут 42,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Бё промахнулся трижды и отстал от лидера на 38,8 секунды. Второе место занял еще один швед Мартин Понсилуома (+9,6 с, 2 промаха).

Для олимпийского чемпиона 2018 года Самуэльссона это первое золото чемпионатов мира.