Швед Самуэльссон выиграл масс-старт на чемпионате мира по биатлону

Самуэльссон пробежал 15 км за 36 минут 42,8 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах. Бё промахнулся трижды и отстал от лидера на 38,8 секунды. Второе место занял еще один швед Мартин Понсилуома (+9,6 с, 2 промаха).
Для олимпийского чемпиона 2018 года Самуэльссона это первое золото чемпионатов мира.
Чемпионат мира по биатлону завершится 19 февраля. Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.