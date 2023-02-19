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19:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Шведка Эберг выиграла женский масс-старт на чемпионате мира

Чемпионат мира по биатлону-2023 в немецком Оберхофе завершился женским масс-стартом.

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Источник: AFP 2022

Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. На финише она смогла отстоять первое место и опередить норвежку Ингрид Тандервольд.

Третью строчку заняла представительница Франции Жюли Симон.

Напомним, что 19 февраля мужской масс-старт также выиграл представитель Швеции — Себастьян Самуэльссон.

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