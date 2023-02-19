Шведка Эберг выиграла женский масс-старт на чемпионате мира
Чемпионат мира по биатлону-2023 в немецком Оберхофе завершился женским масс-стартом.
Чемпионат мира по биатлону-2023 в немецком Оберхофе завершился женским масс-стартом.
Победу одержала представительница Швеции Ханна Эберг. На финише она смогла отстоять первое место и опередить норвежку Ингрид Тандервольд.
Третью строчку заняла представительница Франции Жюли Симон.
Напомним, что 19 февраля мужской масс-старт также выиграл представитель Швеции — Себастьян Самуэльссон.