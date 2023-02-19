Норвежцы с пятью золотыми медалями выиграли общий зачет ЧМ по биатлону

Команда завоевала пять золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Второе место заняла сборная Швеции (3−3−5), на третьей строчке расположились французы (2−0−2). Наибольшее количество наград завоевал норвежец Йоханнес Бё (5−1−1).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.