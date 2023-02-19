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19:12 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Норвежцы с пятью золотыми медалями выиграли общий зачет ЧМ по биатлону

МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Сборная Норвегии выиграла медальный зачет чемпионата мира по биатлону, который прошел в немецком Оберхофе.

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Источник: РИА "Новости"

Команда завоевала пять золотых, пять серебряных и три бронзовые награды. Второе место заняла сборная Швеции (3−3−5), на третьей строчке расположились французы (2−0−2). Наибольшее количество наград завоевал норвежец Йоханнес Бё (5−1−1).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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