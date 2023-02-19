Йоханнес Бё оценил шансы Александра Большунова проявить себя в биатлоне

«Поскольку мы говорим о лучшем в своём виде спорта, по крайней мере если учесть близость лыжных гонок и биатлона, это означает успех на трассе. Но при этом неизвестно, достаточно ли хороша будет стрельба», — цитирует Бё Nettavissen.