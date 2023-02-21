Биатлонистка Гореева взяла Кубок России и намекнула на роман с коллегой
В России подходит к концу сезон национального Кубка по биатлону. Уже известны имена победителей общих зачетом среди мужчин и женщин.
В России подходит к концу сезон национального Кубка по биатлону. Уже известны имена победителей общих зачетом среди мужчин и женщин.
Ими стали Карим Халили и Анастасия Гореева, о романе которых фанаты биатлона и заинтересованные журналисты подозревают уже не первый день.
От слухов биатлонисты отбиваются, но это не повод поближе познакомиться с очаровательной спортсменкой, которая выходит на ведущие роли в сборной России.