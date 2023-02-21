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15:43 (мск), источник: Московский комсомолец

Биатлонистка Гореева взяла Кубок России и намекнула на роман с коллегой

В России подходит к концу сезон национального Кубка по биатлону. Уже известны имена победителей общих зачетом среди мужчин и женщин.

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Ими стали Карим Халили и Анастасия Гореева, о романе которых фанаты биатлона и заинтересованные журналисты подозревают уже не первый день.

От слухов биатлонисты отбиваются, но это не повод поближе познакомиться с очаровательной спортсменкой, которая выходит на ведущие роли в сборной России.

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