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11:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Лариса Куклина завоевала золото ЧР в индивидуальной гонке, Анастасия Шевченко — вторая

Российская биатлонистка Лариса Куклина стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км в рамках чемпионата России — 2023, который проходит в Ижевске с 23 по 26 февраля.

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Источник: РИА "Новости"

Лариса Куклина прошла дистанцию за 47 минут 32,4 секунды, допустив один промах. Вернувшаяся после болезни Анастасия Шевченко с двумя промахами проиграла Куклиной лишь 5,6 секунды. Наталья Гербулова также с двумя промахами стала третьей.

Биатлон. Чемпионат России. Индивидуальная гонка. 15 км. Женщины

1. Лариса Куклина (Ямало-Ненецкий АО) — 47.32,4 (1 промах).
2. Анастасия Шевченко (Свердловская область) +5,6 (2 промаха).
3. Наталья Гербулова (Красноярский край) +8,0 (2 промаха).
4. Тамара Дербушева (Свердловская область) +47,3 (2 промаха).
5. Ирина Казакевич (Свердловская область) +1.02,8 (4 промаха).

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