Куклина и Бажин стали чемпионами России по биатлону в индивидуальных гонках

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Лариса Куклина и Кирилл Бажин одержали победы в индивидуальных гонках на чемпионате России по биатлону в Ижевске. Соревнования прошли в четверг.

Бажин победил в гонке на 20 км с результатом 53 минуты 14 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Ильназ Мухамедзянов (+58,3; 3), третье время показал белорус Антон Смольский (+1.37,4; 2). Из российских биатлонистов третьим стал Карим Халили (+1.38,7; 3).