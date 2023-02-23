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15:20 (мск), источник: ТАСС

Куклина и Бажин стали чемпионами России по биатлону в индивидуальных гонках

Второе место в женских соревнованиях заняла Анастасия Шевченко, третье — Наталья Гербулова.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Лариса Куклина и Кирилл Бажин одержали победы в индивидуальных гонках на чемпионате России по биатлону в Ижевске. Соревнования прошли в четверг.

Куклина на дистанции 15 км показала результат 47 минут 32,4 секунды, допустив на четырех огневых рубежах один промах. Второе место заняла Анастасия Шевченко (отставание 5,6 секунды; 2 промаха), третьей стала Наталья Гербулова (+8,0; 2).

Бажин победил в гонке на 20 км с результатом 53 минуты 14 секунд, не допустив ни одного промаха. Вторым стал Ильназ Мухамедзянов (+58,3; 3), третье время показал белорус Антон Смольский (+1.37,4; 2). Из российских биатлонистов третьим стал Карим Халили (+1.38,7; 3).

Следующие гонки на чемпионате России пройдут 25 февраля.

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