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18:02 (мск), источник: БЕЛТА

Антон Смольский высказался о первой медали на ЧР по биатлону

23 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский биатлонист Антон Смольский остался удовлетворен своим выступлением в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону. Об этом спортсмен рассказал в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Белорус Антон Смольский занял третье место в индивидуальной гонке на чемпионате России по биатлону.

В первой гонке чемпионата России лидер мужской белорусской команды завоевал бронзовую медаль. Смольский допустил две ошибки на четырех огневых рубежах и по итоговому времени проиграл победителю «индивидуалки» Кириллу Бажину более полутора минут.

«Гонку для себя оценю как удовлетворительную. Неплохая работа получилась как на рубеже, так и на трассе. Удалось хорошо распределить силы по дистанции, состояние было очень комфортным. Старался идти дистанцию ровно, двигался с запасом. Правда, на финишном круге можно было пораньше включиться в работу. Недоволен только первой стрельбой, где не прошло два габарита, — сказал Смольский. — Также немного не повезло с подбором лыж, ребята на трассе обгоняли меня. Скольжение было туговатым: у кого-то лыжи ехали очень хорошо, у других — не очень. Отсюда и такие большие разрывы. Если есть хотя бы минимальная разница в лыжах на длинных спусках, то сразу образуется отставание».

Далее в программе чемпионата России по биатлону — мужской и женский суперпасьют 25 февраля и два больших масс-старта в воскресенье.

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