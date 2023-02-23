Антон Смольский высказался о первой медали на ЧР по биатлону

«Гонку для себя оценю как удовлетворительную. Неплохая работа получилась как на рубеже, так и на трассе. Удалось хорошо распределить силы по дистанции, состояние было очень комфортным. Старался идти дистанцию ровно, двигался с запасом. Правда, на финишном круге можно было пораньше включиться в работу. Недоволен только первой стрельбой, где не прошло два габарита, — сказал Смольский. — Также немного не повезло с подбором лыж, ребята на трассе обгоняли меня. Скольжение было туговатым: у кого-то лыжи ехали очень хорошо, у других — не очень. Отсюда и такие большие разрывы. Если есть хотя бы минимальная разница в лыжах на длинных спусках, то сразу образуется отставание».