Биатлонист Поварницын стал чемпионом России в суперпасьюте

ТАСС, 25 февраля. Александр Поварницын занял первое место на чемпионате России по биатлону в суперпасьюте. Гонка прошла в субботу в Ижевске.

Победитель преодолел дистанцию за 18 минут 27,7 секунды, допустив один промах. Второе место занял белорус Антон Смольский (отставание — 0,8 секунды; 3 промаха). Третьим стал Карим Халили (+7,6; 3), четвертую строчку занял Роман Еремин (+12,0; 3). Халили стал серебряным призером чемпионата России, Еремин — бронзовым.

В женской гонке победу одержала Тамара Дербушева, преодолевшая дистанцию за 20 минут 34,7 секунды, допустив один промах. Второе место заняла Ирина Казакевич (+53,4; 5 промахов). Третью строчку поделили Екатерина Носкова (+1.00,1; 5) и Наталья Гербулова (+1.00,1; 3).

Суперспасьют состоит из квалификации и финальных соревнований. В квалификации мужчины прошли дистанцию 4,5 км, а женщины — 3,6 км с двумя огневыми рубежами. В финале спортсмены стартовали в соответствии с результатами в квалификации, мужчины преодолели 7,5 км, женщины — 6 км с четырьмя огневыми рубежами. Суперпасьют не включен в программу международных соревнований.