Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Ижевске

Сливко преодолела дистанцию 12 км за 40 минут 53,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. На втором месте расположилась Анастасия Гореева (отставание 26,0 секунды; 2 промаха), на третьем — Екатерина Носкова (+35,2; 3).