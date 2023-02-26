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11:34 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Ижевске

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Виктория Сливко стала победительницей большого масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ижевске.

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Источник: РИА "Новости"

Сливко преодолела дистанцию 12 км за 40 минут 53,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. На втором месте расположилась Анастасия Гореева (отставание 26,0 секунды; 2 промаха), на третьем — Екатерина Носкова (+35,2; 3).

Тамара Дербушева заняла пятое место (+38,6; 3), Лариса Куклина — шестое (+39,2; 2), Ксения Довгая (+1.19,2; 2) — девятое, Ирина Казакевич (+2.19,2; 7) — 11-е, а Наталья Гербулова стала 13-й (+2.55,4; 6).

Чемпионат России в Ижевске завершится в воскресенье мужским большим масс-стартом.

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