Сливко выиграла большой масс-старт на чемпионате России в Ижевске
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Виктория Сливко стала победительницей большого масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ижевске.
МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Виктория Сливко стала победительницей большого масс-старта на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ижевске.
Сливко преодолела дистанцию 12 км за 40 минут 53,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах. На втором месте расположилась Анастасия Гореева (отставание 26,0 секунды; 2 промаха), на третьем — Екатерина Носкова (+35,2; 3).
Тамара Дербушева заняла пятое место (+38,6; 3), Лариса Куклина — шестое (+39,2; 2), Ксения Довгая (+1.19,2; 2) — девятое, Ирина Казакевич (+2.19,2; 7) — 11-е, а Наталья Гербулова стала 13-й (+2.55,4; 6).
Чемпионат России в Ижевске завершится в воскресенье мужским большим масс-стартом.