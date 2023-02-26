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13:39 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Мухамедзянов выиграл большой масс-старт на чемпионате России в Ижевске

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ильназ Мухамедзянов стал победителем большого масс-старта на чемпионате России по биатлону, который завершился в Ижевске.

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Источник: РИА "Новости"

Мухамедзянов преодолел дистанцию 15 км за 41 минуту 24,5 секунды, допустив три промаха на четырех огневых рубежах. На втором месте расположился Иван Колотов (отставание 21,2 секунды; 3 промаха), на третьем — Михаил Первушин (+31,0; 1).

Антон Бабиков занял пятое место (+46,6; 4), Кирилл Бажин — седьмое (+55,1; 4), Максим Цветков — восьмое (+1.15,2; 0), а Эдуард Латыпов — 12-е (+1.45,2; 6).

Чемпионат России в Ижевске завершился в воскресенье.

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