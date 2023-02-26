Мухамедзянов выиграл большой масс-старт на чемпионате России в Ижевске

Мухамедзянов выиграл большой масс-старт на чемпионате России в Ижевске

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Ильназ Мухамедзянов стал победителем большого масс-старта на чемпионате России по биатлону, который завершился в Ижевске.