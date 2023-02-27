Губерниев о недопуске белорусов к масс-старту на чемпионате России: Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический
Дмитрий Губерниев предрек политический скандал на фоне событий в биатлоне.
Дмитрий Губерниев предрек политический скандал на фоне событий в биатлоне.
Накануне в Ижевске проходили большие масс-старты на чемпионате России, где к участию допускается до 60 человек. В женской гонке участвовали спортсменки из России и Беларуси, а в мужской — только россияне. Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова-Смольская отреагировала на это ироничным постом в соцсетях.
Согласно регламенту, допуск к участию в гонках определяет жюри соревнований (с учетом количества стартующих российских спортсменов).
«Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР (Союз биатлонистов России — Sports.ru) проблему не решил, бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья!
Назревает большой спортивный скандал, который вызовет еще и скандал политический!» — написал спортивный комментатор в своем телеграм-канале.
«Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идет очень большая разборка! Ух!» — добавил он.
Алимбекова о чемпионате России: «Интересно» было смотреть мега-масс-старт без наших парней, которых не допустили судьи. А сами даже и 60 участников не нашли.