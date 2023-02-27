СБР: «Белорусская команда сама отказалась от участия в большом масс‑старте у мужчин»

«В субботу вечером, 25 февраля, накануне больших масс‑стартов, в которых по правилам могут участвовать не более 60 человек у мужчин и у женщин, были сформированы предварительные стартовые протоколы. У женщин заявленных участниц было менее 60, белорусские спортсменки сразу попали в стартовый протокол и на следующий день, в воскресенье, благополучно стартовали. У мужчин заявленных участников было 78 человек, которые были распределены следующим образом: стартовый протокол — 60 спортсменов Российской Федерации, резервный список — 10 россиян и 8 спортсменов из Белоруссии.



Основной стартовый протокол был сформирован в воскресенье, 26 февраля, в соответствии с правилами за два часа до начала гонок. После подтверждения участия в нем остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Белоруссии, однако белорусская команда от участия в большом масс‑старте у мужчин отказалась.



На сегодняшний день единственным документом, который определяет участие спортсменов из Белоруссии во всероссийских соревнованиях по биатлону, является регламент СБР по проведению этих соревнований (PARI Чемпионат России, PARI Кубок России и т. п. ). СБР со своей стороны делает все, чтобы, с одной стороны, соблюсти установленные Министерством спорта РФ нормы, с другой — обеспечить максимальную возможность участвовать во всероссийских соревнованиях для спортсменов из дружественной страны.



Белорусская федерация биатлона знает о существующих правилах и согласилась участвовать во всероссийских соревнованиях по этим правилам», — говорится в сообщении СБР.