«Назревает большой скандал». Почему белорусским биатлонистам не дали выступить в России?

В Ижевске прошёл чемпионат России по биатлону. В турнире принимали участие не только российские биатлонисты, но и сборная Беларуси, которая в этом сезоне периодически выступает на внутрироссийских стартах.

Однако в заключительный день соревнований произошёл неприятный инцидент, связанный с недопуском белорусских биатлонистов к мужскому большому масс-старту. «Чемпионат» разобрался, почему лидеры белорусской сборной были вынуждены пропустить заключительную гонку турнира.

«В спор идти не будем»

Большой масс-старт проводился в последний день турнира в Ижевске, но ещё за несколько дней до этой гонки лидер сборной Беларуси Антон Смольский рассказал, что спортсменов его команды могут не допустить до заключительной гонки, количество участников которой, согласно правилам, ограничено.

«На чемпионате России надеемся пробежать всю программу, но есть некоторые вопросы: говорят, что на некоторые старты нас могут не допустить. Речь о большом масс‑старте. Есть рейтинг российских спортсменов, поэтому мы можем в гонку не попасть. Будет не очень приятно, если мы не стартанём. Будем опираться на организаторов: как скажут, так и будет. В спор идти не будем», — приводит слова Смольского «Матч ТВ».

Позже стало известно, что решение о допуске спортсменов из Беларуси будет принято жюри за час до пристрелки в день соревнований, когда будут сформированы окончательные стартовые протоколы.

Однако за два дня до масс-стартов Белорусская федерация биатлона сообщила, что мужская команда в заключительный день турнира на старт не выйдет.

«Белорусская федерация биатлона с сожалением информирует, что по решению жюри соревнований PARI Чемпионата России в г. Ижевске (Российская федерация) спортсмены мужской национальной команды Республики Беларусь по биатлону 26 февраля 2023 г. в масс-старте-60 принять участие не смогут».

«Белорусская команда отказалась»

В итоге в последний день турнира в женском масс-старте приняли участие 42 спортсменки, среди которых было три девушки из Беларуси — им удалось стартовать, так как заявившихся на старт россиянок было меньше 60.

А вот в предварительном стартовом протоколе мужчин участников было значительно больше. 60 биатлонистов попали в стартовый протокол, ещё 15 россиян и восемь представителей Беларуси — в резервный список. То есть белорусы могли принять участие в масс-старте только в том случае, если от участия в гонке откажутся 16 или более российских спортсменов.

В день масс-стартов отказов было очень много. Участие в гонке подтвердили лишь 53 российских биатлониста, однако белорусы на старт так и не вышли. По сообщению СБР, команда Беларуси отказалась от участия в гонке.

"Основной стартовый протокол был сформирован 26 февраля в соответствии с правилами за два часа до начала гонок, после подтверждения участия в нём остались 53 российских спортсмена. Свободные семь мест были предложены официальному представителю сборной Беларуси, однако белорусская команда от участия в большом масс-старте у мужчин отказалась.

На сегодняшний день единственным документом, который регламентирует участие спортсменов из Беларуси во всероссийских соревнованиях по биатлону, является регламент СБР по проведению этих соревнований. Союз биатлонистов России со своей стороны делает всё, чтобы, с одной стороны, соблюсти установленные Министерством спорта РФ нормы, с другой — обеспечить максимальную возможность участвовать во всероссийских соревнованиях для спортсменов из дружественной страны. Белорусская федерация биатлона знает о существующих правилах и согласилась участвовать во всероссийских соревнованиях по этим правилам", — сообщили в пресс-службе СБР.

«Сами даже 60 участников не нашли»

На недопуск белорусских биатлонистов к заключительной гонке «Ижевской винтовки» негативно отреагировала олимпийская чемпионка Динара Алимбекова-Смольская, представляющая Беларусь.

«Интересно» было смотреть масс-старт без наших парней, которых не допустили по решению судей. А сами даже и 60 участников не нашли", — написала Алимбекова-Смольская на своей странице в соцсетях.

Также об инциденте высказался и Дмитрий Губерниев:

"Вот говорил я, надо было как минимум Смольского в большой масс-старт допускать! В итоге в Ижевске СБР проблему не решил, бежало всего 53 россиянина, и очень сильно расстроились и напряглись наши белорусские друзья! Назревает большой спортивный скандал, который вызовет ещё и скандал политический! Большие начальники России и Республики Беларусь уже вовсю обсуждают проблему недопуска лучших белорусских биатлонистов в большой масс-старт в Ижевске! Уже идёт очень большая разборка! Ух!

Нужно перед началом соревнований в России, которые носят открытый характер, чётко прописывать регламент! Касается не только биатлона! Всем понятно?" — написал Губерниев в своих социальных сетях.

Интересно, что ровно за месяц до этого инцидента на юниорском первенстве в Ярославской области произошла прямо противоположная ситуация. Тогда скандал разгорелся из-за того, что белорусов как раз допустили на старт, а некоторым российским биатлонистам места в протоколе не нашлось.

Оргкомитет действовал по правилам

Конечно, всё произошедшее — это очень неприятная ситуация: обидно и за биатлонистов из Беларуси, которые по спортивному принципу явно проходили в масс-старт, да и болельщикам наблюдать за борьбой российских спортсменов с лидерами белорусской сборной было бы намного интереснее.

Однако жюри соревнований действовало согласно правилам и указаниям министерства спорта страны. В регламенте проведения чемпионата России этого сезона указано, что «К участию в чемпионате России допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов Российской Федерации».

Что касается белорусских спортсменов, то о них в официальных документах говорится так: «В соответствии с Регламентом проведения чемпионата России допуск к участию спортсменов сборной команды Республики Беларусь в масс-стартах и гонках преследования определяет жюри соревнований с учётом количества стартующих российских спортсменов».

По правилам СБР, количество стартующих в большом масс-старте биатлонистов ограничено: к участию допускаются не более 60 спортсменов. В состав участников попадают биатлонисты, которые занимают первые 30 мест в рейтинге СБР, и медалисты, которые не занимают места в топ-30. Остальные 30 мест распределяются в соответствии с общим количеством очков, набранных спортсменами в гонках текущего чемпионата России.

Согласно нормативным документам, результаты белорусских спортсменов не учитываются в рейтинге СБР, и даже в итоговых протоколах гонок чемпионата России белорусов нет, то есть они выступают вне конкурса. По сумме очков, набранных в рамках чемпионата, белорусы могли бы пройти в большой масс-старт, но, согласно прописанным нормам, в приоритете для участия во внутрироссийских стартах должны быть российские спортсмены.

Так что всё в соответствии с документами. Но другой вопрос в том, что в текущей непростой для российского биатлона ситуации правила и регламент было бы хорошо пересмотреть, чтобы хоть в следующий раз сильнейшие представители Беларуси всё-таки смогли выйти на старт по спортивному принципу и подобных неловких моментов не возникало.