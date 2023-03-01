Шипулин считает, что в отстранении российских биатлонистов есть преимущества и недостатки

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. Отстранение от международных соревнований сильно сказывается на российском биатлоне, в этом есть как недостатки, так и преимущества. Такое мнение ТАСС в кулуарах форума «Мы вместе. Спорт» высказал олимпийский чемпион 2014 года в эстафете в составе сборной России Антон Шипулин.

«Мы все надеемся, что международные федерации других видов спорта и биатлонистов, конечно, будут не играть в политику, а [выступать] за спорт вне политики, мы бы хотели по крайней мере видеть наших спортсменов на международном уровне, — сказал Шипулин. — Увидим на Олимпиаде 2026 года? Мы об этом сейчас можем мечтать или говорить, но сами видите, какая у нас непростая ситуация, много врагов, которые не хотели бы нас видеть, но, тем не менее, будем это обсуждать с федерациями спорта, с Минспортом на наших и на их площадках, уже обсуждать наши дальнейшие действия, что от нас будет зависеть. Как сильно отстранение влияет на российский биатлон? Не только на биатлон, на любой вид спорта, это очень сильно влияет, пропаганда должна закладываться с юных лет».

«Когда ребенок или родители около телевизора болеют на международных соревнованиях за российского спортсмена, это в том числе некий патриотизм, который зарождается у ребенка, у которого, может быть, появляется желание бегать за нашу страну. Конечно, конкуренция в нашей стране меньше, чем международная. Здесь страх того, что мы можем потерять некую квалификацию, но есть и плюсы — мы сейчас можем разобраться внутри нашей страны с видами спорта, в том числе с популяризацией, со спортивными объектами, на которых сейчас проводят соревнования и тренировочные сборы, поэтому я думаю, что та некоторая передышка, которая сейчас есть в спорте, дает как плюсы, так и минусы», — добавил Шипулин.