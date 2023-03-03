Исследование университетской клиники в Германии показало, что препараты от астмы могут серьезно улучшать спортивные результаты

Ученые проанализировали эффект от влияния противоастматических препаратов (сальбутамол и формотерол) и пришли к выводу, что данные лекарства могут повысить работоспособность и помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2−3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.

Отмечается, что во время исследования препараты тестировались на 12 здоровых спортсменах.

«В спортивных соревнованиях это огромная разница (как пишет Sportschau, речь может идти о 500−1000 м преимущества на горном этапе веломногодневки “Тур де Франс” — Sports.ru). Это может стать решающим фактором между победой и поражением», — заявил руководитель исследования Юрген Штайнакер и призвал WADA ужесточить ограничения на использование препаратов от астмы.