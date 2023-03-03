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15:35 (мск), источник: Sports.Ru

Исследование университетской клиники в Германии показало, что препараты от астмы могут серьезно улучшать спортивные результаты

Немецкое исследование показало, что препОб этом пишет издание Sportschau. В течение двух лет исследование проводилось в университетской клинике Ульма (Германия) — оно получило грант Всемирного антидопингового агентства (WADA) на 315 тысяч долларов.араты от астмы могут улучшать результаты в спорте.

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Ученые проанализировали эффект от влияния противоастматических препаратов (сальбутамол и формотерол) и пришли к выводу, что данные лекарства могут повысить работоспособность и помочь спортсменам улучшить свои результаты на 2−3% при нагрузках, которые длятся от 60 до 90 минут.

Отмечается, что во время исследования препараты тестировались на 12 здоровых спортсменах.

«В спортивных соревнованиях это огромная разница (как пишет Sportschau, речь может идти о 500−1000 м преимущества на горном этапе веломногодневки “Тур де Франс” — Sports.ru). Это может стать решающим фактором между победой и поражением», — заявил руководитель исследования Юрген Штайнакер и призвал WADA ужесточить ограничения на использование препаратов от астмы.

Также приводится статистика, согласно которой астматики в четыре раза чаще встречаются в спорте — относительно общей статистики по населению. Полные результаты исследования будут опубликованы в ближайшие недели.

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