Горные походы и пикники на яхте: как отдыхает красотка Доротея Вирер

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Походы в горы — одно из самых любимых занятий Доротеи. Биатлонистка регулярно совершает восхождения на вершины гор, где наслаждается чистейшим воздухом и открывающимися оттуда видами. На фотографиях спортсменке отлично удается передать все величие природы и радость от своего увлечения.

Доротея родом из Южного Тироля, немецкой провинции, принадлежащей Италии. Все члены ее семьи говорят на немецком языке, однако сама Вирер считает себя итальянкой. Спортсменка часто проводит отпуск у себя на родине и с радостью делится красотой местных пейзажей.

Еще один пункт идеального отпуска — это пляжный релакс. Доротея любит нежиться на берегу моря и наслаждаться водными прогулками на борту яхты, прихватив с собой легкий перекус и бутылочку игристого. Вирер любит весело проводить время, так что бокал хорошего вина тут вовсе не помешает. А недавно биатлонистка и вовсе рассказала журналистам, что восстанавливается от простуды крепкими алкогольными напитками.

Как у каждой модницы, в ее пляжном гардеробе богатый выбор купальников, и Доро с удовольствием демонстрирует стильные образы на снимках в соцсетях.