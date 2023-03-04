Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.
Бё пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 25,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его брат Тарьей Бё (отставание 34,6 секунды, 1 промах). Замкнул тройку лучших швед Мартин Понсилуома (+1.11,0; 5).
Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.