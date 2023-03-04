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16:58 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Йоханнес Бё выиграл гонку преследования на этапе Кубка мира в Чехии

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Норвежец Йоханнес Бё стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в чешском Нове-Место.

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Источник: РИА "Новости"

Бё пробежал дистанцию 12,5 км за 31 минуту 25,1 секунды, допустив два промаха на четырех огневых рубежах. Второе место занял его брат Тарьей Бё (отставание 34,6 секунды, 1 промах). Замкнул тройку лучших швед Мартин Понсилуома (+1.11,0; 5).

Конгресс Международного союза биатлонистов (IBU) в сентябре 2022 года принял решение оставить в силе отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до дальнейшего уведомления на фоне ситуации на Украине.

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