Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Французские биатлонисты выиграли смешанную эстафету на этапе Кубка мира

Сборная Франции по биатлону одержала победу в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия).