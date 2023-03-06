Норвежские биатлонисты Йоханнес и Тарьей Бё заразились коронавирусом

«Они летят домой регулярным рейсом из Праги и на родной земле готовятся к финальным соревнованиям сезона в шведском Эстерсунде и Холменколлене. Они выйдут на старт не раньше чем в воскресенье», — сказал менеджер сборной Норвегии по биатлону Пер-Арне Ботнан.