Йоханнес Бё досрочно стал обладателем Кубка мира-2022/2023

До завершения биатлонного сезона осталось два этапа Кубка мира. Теоретически за «Большой хрустальный глобус» с младшим Бё мог побороться его соотечественник Стурла Холм Легрейд. Однако он не выйдет на индивидуальную гонку на грядущем этапе КМ в Эстерсунде (Швеция) из-за коронавируса. А оставшихся пяти личных гонок Легрейду уже не хватит для победы над Йоханнесом.