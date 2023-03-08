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8 марта, источник: БЕЛТА

В Тюмени стартует заключительный этап Кубка Содружества по биатлону

8 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В центре зимних видов спорта «Жемчужина Сибири» в Тюмени стартует шестой этап Кубка Содружества по биатлону, участие в котором принимают сильнейшие спортсмены Беларуси и России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Кубок Содружества по биатлону начался еще в конце августа — на стартовом этапе турнира в Сочи и на втором в «Раубичах» спортсмены выступали на лыжероллерах. Третий этап Кубка и первый на снежных трассах состоялся в декабре в Рязани, четвертый и пятый этапы с 16 по 30 января снова приняли «Раубичи». Всего в течение текущего розыгрыша мужчины и женщины провели по 14 личных гонок.

Перед заключительной стадией турнира лидерство в общем зачете Кубка Содружества у мужчин удерживает белорус Антон Смольский. В активе нашего спортсмена 1481 балл, всего на 24 очка от Антона отстает россиянин Эдуард Латыпов. Третьим в числе претендентов на трофей идет Антон Бабиков (1372), еще один белорус Дмитрий Лазовский — 4-й (1310), Карим Халили — 5-й (1308).

Первое место в сводной таблице у женщин занимает наша Динара Алимбекова-Смольская, на счету которой 1448 баллов. На данный момент лидер белорусской команды опережает россиянок Ирину Казакевич и Викторию Сливко на 62 и 70 очков соответственно. Также борьбу за победу в общем зачете продолжают вести Тамара Дербушева (1372) и Наталья Гербулова (1363).

Мужскую сборную Беларуси в Тюмени представят 8 спортсменов: Антон Смольский, Илья Авсеенко, Никита Лобастов, Степан Данилов, Павел Белько, Максим Воробей, Александр Кошин и Роман Елетнов. В женских гонках побегут наши Динара Алимбекова-Смольская, Елена Кручинкина, Ирина Кручинкина-Шаклеина и Аделина Сабитова.

В программу финального этапа Кубка Содружества в «Жемчужине Сибири» вошли спринты, гонки преследования и масс-старты. Победители и призеры в спринтерских гонках будут определены 9 марта: женщины выйдут на старт в 9.00 по минскому времени, мужчины — в 12.00. В субботу состоятся оба пасьюта, завершится розыгрыш Кубка в воскресенье двумя масс-стартами.

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